مواجهات جديدة بين الفلسطينيين والاحتلال في بلدة بـ القدس

بدأت المواجهات على المدخل الرئيسى للبلدة، والتى أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز، تجاه الشبان الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال فى جنين، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بالرصاص المطاطى، والعشرات بحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسى للبلدة، وأعاقت دخول المواطنين وخروجهم عبره.