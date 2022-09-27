إصابة عنصري شرطة في انفجار قرب مركز أمني في تركيا

أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز أمني في منطقة مرسين بجنوب تركيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن الهجوم وقع حوالي الساعة 2000 بتوقيت جرينتش وأصيب اثنان من أفراد الشرطة. وقالت الوزارة في بيان إن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.