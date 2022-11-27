قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين في نابلس وجنين واندلاع مواجهات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /، شابا من مخيم "بلاطة"، شرق مدينة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "بلاطة" - أكبر مخيمات الشمال - وسط اندلاع مواجهات، واعتقلت الشاب بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته. وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في المخيم، وفتشتها.

وفي مدينة "جنين" إلى الشمال من نابلس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريتي رمانة وجبع.