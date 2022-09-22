محتجون يغلقون مكتب أمين عام حركة امتداد وسط الناصرية في العراق
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محتجون يغلقون مكتب أمين عام حركة "امتداد" وسط الناصرية في العراق

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العرب اليوم - محتجون يغلقون مكتب أمين عام حركة "امتداد" وسط الناصرية في العراق

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بغداد - العرب اليوم

أغلق محتجون مكتب أمين عام حركة امتداد النائب علاء الركابي وسط الناصرية في العراق وكتب المحتجون على جدران مقر المكتب عبارة "امتداد لا تمثل تشرين" وطالب المحتجون علاء الركابي بـ"إعلان البراءة من المتاجرين بدماء وتضحيات تشرين بعد ظهور عدد من نواب امتداد مع الإطار والتيار"، حسب قولهم وأظهرت لقطات قيام المحتجين بتحطيم أثاث مقر المكتب، وإضرام النار في بعضها يأتي هذا التوتر على خلفية ما قال المحتجون أنه حضور أحد اعضاء اجتماعا بوجود مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني. وقالوا أنه خروج عن مسار "انتفاضة تشرين".

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محتجون يغلقون مكتب أمين عام حركة امتداد وسط الناصرية في العراق محتجون يغلقون مكتب أمين عام حركة امتداد وسط الناصرية في العراق



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