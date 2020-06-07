مساعدات طبية وغذائية إماراتية لموريتانيا

تسلمت موريتانيا اليوم 18 طنًا من الإمدادات الطبية والغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك لدعم جهود موريتانيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء أن وفدا حكوميا موريتانيا برئاسة وزير الصحة محمد نذير ولد حامد قد تسلم هذه المساعدات، حيث أفاد أن هذه المساعدات تؤكد مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود موريتانيا في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت النظر إلى أن هذه الشحنة تتكون من مواد طبية كانت البلاد بحاجة إليها، وقد جاءت في وقتها المناسب، الأمر الذي يبرهن على متانة العلاقات بين البلدين.

وكانت موريتانيا قد تسلمت معدات طبية ومساعدات غذائية من دولة الإمارات خلال شهر أبريل الماضي.