ما هي النتيجة الوحيدة المؤكدة أيا كانت نهاية حرب أوكرانيا

رغم مرور 30 عاما على انهيار الاتحاد السوفييتي، وظهور هيمنة ما عُرف بـ"القطب الواحد"، فيما وصفه الكاتب الأميركي فرانسيس فوكوياما بـ"نهاية التاريخ"، إلا أن أزمة أوكرانيا جددت النقاش حول ما إن كان الأفضل العودة للنظام ثنائي القطبية أم تشكيل نظام متعدد الأقطاب، أم الاستمرار بقيادة دولية واحدة.