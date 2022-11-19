مقتل 9 أشخاص خلال أعمال شغب داخل سجن في الإكوادور
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مقتل 9 أشخاص خلال أعمال شغب داخل سجن في الإكوادور

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العرب اليوم - مقتل 9 أشخاص خلال أعمال شغب داخل سجن في الإكوادور

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كيتو - العرب اليوم

 لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة أعمال شغب في سجن بالعاصمة الإكوادورية كيتو، وفقا لمكتب المدعي العام في البلاد.  وقال مكتب المدعي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه فتح "تحقيقا أوليا في وفاة تسعة أشخاص خلال أعمال في سجن إل إنكا في كيتو. بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ إجراءات نقل الجثث".

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مقتل 9 أشخاص خلال أعمال شغب داخل سجن في الإكوادور مقتل 9 أشخاص خلال أعمال شغب داخل سجن في الإكوادور



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