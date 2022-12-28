القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 12 قذيفة

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الروسية الأوكرانية، بقصف أوكراني في دونيتسك لمنطقة بتروفسكي.

وأشار أنه في غضون 10 دقائق، أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة من عيار 155 ملم من عيار الناتو على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.