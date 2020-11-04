مغني الراب وست يصوت لنفسه بالسباق للبيت الأبيض

أعطى مغني الراب كانييه وست، صوته لنفسه كرئيس قادم للولايات المتحدة، بعد حملة اتسمت بتصريحات غريبة وتكهنات بأنه قد يقتنص أصوات بعض السود من المرشح الديمقراطي جو بايدن.وقال المغني ومصمم الأزياء على تويتر "أدلي بصوتي لأول مرة في حياتي لانتخاب رئيس للولايات المتحدة، وهو صوت أعطيه لشخص أثق به تماما... أعطيه لنفسي".ونشر لاحقا تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يشارك بصوته في كودي بولاية وايومينج ويكتب اسمه في بطاقة الاقتراع.