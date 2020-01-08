ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، صباح الأربعاء ،نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.

وشن الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وحذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها، مشيرًا إلى أنه سيقابله بمزيد من الدمار والألم.

وذكر البيت الأبيض، أنه تم إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق، ووصل وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيين إلى البيت الأبيض لمتابعة التطورات مع الرئيس الأمريكي.