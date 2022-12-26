انفجارات في قاعدة جوية غربي روسيا

سمعت انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين

وقالت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية إن انفجارين وقعا، كما ذكر موقع بازا الإخباري الروسي نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.، بحسب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.