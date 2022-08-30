تجدد القصف لزابوريجيا النووية الأوكرانية فيما يستعد فريق أممي لزيارتها

بينما كان فريق خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يستعد للتوجه إلى محطة زابوريجيا النووية ، اتهمت قوات الاحتلال الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة مما أدى إلى وقوع أضرار جديدة في الموقع.