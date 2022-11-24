ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين في انفجار محطة حافلات القدس لـ 15

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن انفجارين وقعا بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس، وآخر فى حى راموت، أدى إلى سقوط عدد كبير من المصابين.



أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 15 إسرائيليا أصيبوا في الانفجار قرب محطة الحافلات في القدس، 4 منهم في حالة حرجة جدا، وخطيرة، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية قررت رفع حالة التأهب في جميع أنحاء القدس.



وأفادت الطواقم الطبية بأنه تم نقل 3 مصابين بجروح خطرة الى مستشفى "شعاري تسيدك" ، و3 آخرين إلى مستشفى "هداسا عين كارم" ، ومصاب آخر إلى مستشفى "هداسا هار هتسوفيم"



وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية قامت بإغلاق مداخل مدينة القدس.