مقتل 5 في تفجير انتحاري ضد الجيش في مقديشو

أفادت مصادرنا، أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون في هجوم انتحاري وقع عند مركز تدريب تابع للجيش في العاصمة مقديشو وأبلغ قائد الجيش الصومالي أودوا يوسف راجي بأن الجنود منعوا الانتحاري من الوصول إلى هدفه، مشيرا إلى بدء تحقيق للكشف عن ملابسات الهجوم.