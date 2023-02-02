قتيل ومصابان بإطلاق عشوائي للنار في واشنطن

أطلق مسلح النار على ثلاثة أشخاص فأردى أحدهم قتيلا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبدأ الهجوم في حافلة بالمدينة وانتهى في نفق قطارات أنفاق، بعد أن هاجم الركاب المسلح وانتزعوا منه السلاح.

وما زالت السلطات تسعى للوقوف على ملابسات سلسلة أحداث فوضوية أسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية في الساق ومقتل أحد موظفي قطارات الأنفاق.

واحتجزت الشرطة مطلق النار ولم تكشف عن هويته.

وأشاد أشان بنديكت، مساعد قائد شرطة العاصمة واشنطن، بالتصرف البطولي للمواطنين نزع سلاح مطلق النار.

وأضاف: "حقيقة أن مواطنينا اضطروا للتدخل والتعامل مع مسلحين تثير قلقي".