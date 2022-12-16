الجيش الصومالي يقضي على 28 عنصرًا من حركة الشباب

أعلن الجيش الصومالي القضاء على 28 عنصرًا من أعضاء حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية اليوم في بلدة آدم يبال في محافظة شبيلي الوسطى.

وفي سياق متصل أعلن نائب محافظ إقليم بنادر للشؤون السياسية والأمنية محمد أحمد ديري أن عناصر حركة الشباب الإرهابية بدأت التسلل إلى العاصمة مقديشو بعد الهزائم المتلاحقة التي تتعرض لها الجماعة المسلحة في مختلف الجبهات القتالية.