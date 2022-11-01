انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي للوحدة الرابعة في محطة زابوروجيه النووية بسبب تفجير

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الانفجار الذي وقع قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوم الأحد أدى إلى فصل خط الكهرباء عن وحدة الطاقة الرابعة بالمحطة وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار لغم، لكنها لم تحدد من يقف وراءه.