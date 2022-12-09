استشهاد فتي فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى في رام الله
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استشهاد فتي فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى في رام الله

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العرب اليوم - استشهاد فتي فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى في رام الله

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القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، استشهاد فتى وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وأخرى متوسطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب بلدة "عابود" شمال غربي رام الله.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - إنها تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى ضياء محمد شفيق الريماوي، وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث حول لأحد المسشتفيات داخل أراضي العام 48، مشيرة إلى أن الشهيد طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة ذكور "بشير البرغوثي" الثانوية في قرية بيت ريما على أطراف رام الله.

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استشهاد فتي فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى في رام الله استشهاد فتي فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى في رام الله



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