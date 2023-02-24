سقوط 96 قتيلا وإصابة 560 آخرين خلال أسبوعين من المعارك في الصومال

قال مدير المستشفى المحلى فى المنطقة الدكتور أحمد محمد حسن حسبما ذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية الخميس إن 96 شخصا قتلوا، وأصيب 560 آخرون نقلوا إلى المشفى الرئيسى لبلدة لاس عنود.

وأكد جراد جامع جراد على زعيم ميليشيا تقاتل جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد أن أكثر من 150 شخصا لقوا مصرعهم، كما أصيب أكثر من 500 آخرين فى هذه الاشتباكات.