الدفاع التركية تعلن نجاح هبوط مروحيات على متن أكبر سفينة حربية محلية الصنع

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لسفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu والتي انطلقت عملية بناؤها في 17 أبريل 2016 ومن المقرر أن تدخل الخدمة نهاية 2022.

وأعلنت الوزارة نجاح هبوط مروحيات من طراز "AH-1W Super Cobra" و"SH-70 Sea Hawk" لأول مرة على لها متن سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu.