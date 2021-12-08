نقاشات متوقعة في واشنطن مع الإسرائيليين بشأن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية كخيار أخير

كشف مسؤول أميركي عن خطط جهّزها البنتاغون للتعامل مع إيران في حال فشلت المفاوضات حول الاتفاق النووي، وتتضمن الخطط تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية كخيار أخير.ويُنتظر في هذا السياق، مناقشة موضوع الضربات مع المسؤولين الإسرائيليين المتواجدين في واشنطن، وهم وزير الدفاع بيني غانتش ورئيس الموساد.