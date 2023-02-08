اندلع حريق في مصنع أميركي للطائرات المسيّرة في لاتفيا يوفّر إمدادات للجيش الأوكراني وأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".وانتشر الكثير من سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة "إيدج أوتونومي" الأمريكية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريغا.ولم يعرف سبب الحريق لكن شخصين نُقلا إلى المستشفى، حسب ما أفادت خدمات الطوارئ في لاتفيا، موضحة عبر "تويتر" أن شخصاً ثالثاً يتلقى العلاج في موقع المنشأة.وقالت خدمة الإطفاء عبر تويتر "اندلع حريق شديد الخطورة في مبنى الإنتاج، ما أدى إلى انبعاث الكثير من الدخان"، وحضّت السكان المحليين على إبقاء أبواب بيوتهم ونوافذها مغلقة.