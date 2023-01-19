 أوكرانيا تشن 13 غارة على مناطق تمركز لـ القوات الروسية

نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" بيانًا أصدرته هيئة الأركان المسلحة الأوكرانية أعلنت فيه أن سلاح الجو نفذ 13 غارة على مناطق تمركز القوات الروسية، فضلا عن ثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وأضافت أنه تم إسقاط طائرة هليكوبتر من طراز Ka-52 روسية وطائرة استطلاع بدون طيار روسية من طراز Merlin-VR كما استهدفت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية مركزًا للقيادة الروسية.