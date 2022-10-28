قتيل و5 جرحى في هجوم بسكين في ميلانو

أعلنت وسائل إعلام إيطالية مقتل شخص على الأقل، طعناً بالسكين في مركز تجاري بميلانو الإيطالية.

وذكرت وكالتا أنباء أنسا، وادنكرونوس الإيطاليتان، مساء الخميس، أن الهجوم أسفر عن إصابة 5، 3 منهم في خطر.

وقالت التقارير الإعلامية إنه يُعْتَقَد أن المهاجم بلا سوابق، لكنهاستل سكينا فجأة من رف في سوبر ماركت وهاجم به المارة بشكل عشوائي.