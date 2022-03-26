أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض الليلة تنفيذ ضربات جوية ضد "مصادر التهديد بصنعاء والحديدة"، ردا على سلسلة هجمات استهدفت السعودية وتبناها الحوثيون في اليمن.

وأضاف التحالف أن "العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها".

وفي وقت سابق الجمعة تبنى الحوثيون سلسلة هجمات على السعودية تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.