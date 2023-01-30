8 قتلى في هجوم على ملهى ليلي في المكسيك

قُتل ثمانية أشخاص بالرصاص في هجوم مسلّح على ملهى ليلي في مدينة خيريز الواقعة في شمال وسط المكسيك في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها عصابات المخدرات، وفق ما أعلنت الأحد السلطات المحلية.