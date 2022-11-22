 حريق ضخم يسفر عن وفاة 36 شخصًا شرقي الصين

كشفت وسائل إعلام صينية عن مصرع 36 شخصًا في حريق بمقاطعة خنان شرقي البلاد. وأشارت وسائل الإعلام الصينية، إلى أنه "تأكد مقتل 36 شخصا، فيما لا يزال اثنان آخران فى عداد المفقودين". ولفتت إلى أن "الحريق اندلع فى منزل وورشة بمدينة انيانج بمقاطعة خنان بوسط الصين".