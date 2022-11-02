روسيا تأمر بإجلاء أوسع نطاقا جنوب أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة
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روسيا تأمر بإجلاء أوسع نطاقا جنوب أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة

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العرب اليوم - روسيا تأمر بإجلاء أوسع نطاقا جنوب أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة

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موسكو ـ العرب اليوم

طالبت موسكو، من المدنيين مغادرة منطقة من أوكرانيا محاذية للضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وذلك في إجلاء أوسع نطاقا تقول كييف إنه بمثابة "ترحيل قسري من أرض محتلة".

وفي وقت سابق، أمرت روسيا المدنيين بالخروج من جيب تسيطر عليه على الضفة الغربية للنهر حيث تتقدم القوات الأوكرانية لاستعادة مدينة خيرسون.

وقال مسؤولون معينون من قبل روسيا إنهم يوسعون هذا الأمر لإقامة منطقة عازلة عمقها 15 كيلومترا بمحاذاة الضفة الشرقية للنهر.

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روسيا تأمر بإجلاء أوسع نطاقا جنوب أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة روسيا تأمر بإجلاء أوسع نطاقا جنوب أوكرانيا لإقامة منطقة عازلة



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