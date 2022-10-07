قتيلان وستة جرحى على الأقل إثر عملية طعن بسلاح أبيض في مدينة لاس فيغاس الأميركية

أدى هجوم بسلاح أبيض الخميس خارج أحد الكازينوهات في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين على الأقل بعضهم في حالة حرجة، وأكدت الشرطة أنها أوقفت المشتبه وفتحت تحقيقا بالحادث دون تحديد هويته.

