الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا ومرتزقا والسيطرة علي مايورسك بمحور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات المرتزقة الأجانب، كما تمت السيطرة على منطقة مايورسك بمحور دونيتسك.