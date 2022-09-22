تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /21.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

الدفاع الروسية: تدمير 12 مستودعا للذخيرة والأسلحة وقصف 68 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

شويغو يصدر أوامر البدء بعملية التعبئة الجزئية

مجلس الاتحاد الروسي يوافق على قانون حصول الأجانب على الجنسية بموجب الخدمة في الجيش الروسي

شويغو يعلن دعم جبهة دونباس بقوات من المجموعة العسكرية المقاتلة في إيزوم وبالاكليا

بوتين: كييف ردت في البداية إيجابيا على المقترحات الروسية لكن الغرب أوعز إليها بتعطيل جميع الاتفاقات

غوتيرش يلتقي إلينا زيلينسكي زوجة الرئيس الأوكراني على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة

أوزبكستان تواصل قبول البطاقة المصرفية الروسية "مير"

بريطانيا تعلن أنها ستحدث عقيدتها الدفاعية بحلول نهاية العام مركزة على روسيا والصين

شويغو يحدد هدف التعبئة في الجيش الروسي

وزير التنمية الاقتصادية الروسي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للسنوات المقبلة

"الرياح تهب باتجاهكم".. ماذا قال بوتين عن النووي في خطاب التعبئة؟

أول ردود الفعل الدولية على إعلان الكرملين التعبئة الجزئية

الكرملين ينشر المرسوم الخاص بالتعبئة الجزئية

شويغو يكشف عدد الجنود الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان التعبئة

شويغو يعلن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية

شويغو: روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية

بوتين يعلن التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال

الخارجية الروسية: الوجود البريطاني في القطب الشمالي يزيد من التوتر العسكري

محمد بن سلمان: السعودية تدعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسيا

رئيس صربيا: في الأشهر القادمة ربما نشهد نزاعا بحجم "الحرب العالمية الثانية"

زيلينسكي يعلق على استفتاءات الدونباس وزابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا

الخارجية السلوفاكية تستدعي سفير روسيا بعد حادث "مقبرة جنود الجيش الإمبراطوري الروسي

ألمانيا وسلوفينيا تتفاوضان لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

ماكرون يؤكد استعداده مواصلة الحوار بشأن السلام مع روسيا

الخارجية الروسية تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا "غير مقبول"

قديروف: الإجراءات السابقة كانت مزاحا صبيانيا.. استعدوا للتكتيكات الجديدة

ممثل القرم في الدوما: تفكك أوكرانيا أصبح حتميا بسبب سياسة كييف الهوجاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الاستفتاءات في دونباس

سويسرا: ملتزمون بالحياد في الصراعات ولا نقدم أي دعم عسكري لأي من أطراف النزاعات

ماكرون: الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين لن تكون لها قوة قانونية

قصف أوكراني يستهدف نظام التبريد بمحطة زابوروجيه النووية (صور)

سوليفان: بايدن لا يخطط لاقتراح استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف باستفتاءات الانضمام الى روسيا

مقاطعة زابوروجيه تعتزم إعلان الاستقلال داخل حدودها الإدارية بعد الاستفتاء

الناتو يعلق على استفتاءات انضمام دونباس الى روسيا

مطالبات أمريكية بتشريع نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

باسيشنيك: سأتقدم بطلب الانضمام الى روسيا بأسرع وقت ممكن بعد الاستفتاء

الدوما: لا توجد عقبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام دونيستك ولوغانسك إلى روسيا

شولتس: ألمانيا لا تعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس

روغوف: انضمام زابوروجيه إلى روسيا سيساعد في حل الأزمة بشكل أسرع

أردوغان يدعو لتسوية سلمية للنزاع في سوريا و"حل جذري" عبر قرار الأمم المتحدة

أردوغان: تركيا تدعو جميع الدول لدعم مبادراتها السلمية لحل الصراع في أوكرانيا

مجلس الدوما الروسي يعتمد قانونا لتسهيل منح الجنسية الروسية للمتعاقدين العسكريين الأجانب

مجلس الدوما الروسي يدخل مفاهيم "التعبئة" و"الأحكام العرفية" و"زمن الحرب" في القانون الجنائي