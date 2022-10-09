أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل بينهم حالة خطيرة، في عملية إطلاق نار بالقرب من منطقة شعفاط في شمال شرق القدس المحتلة.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم/السبت/، أن فلسطييين فتحوا النار من سيارة مارة على نقطة تفتيش تابعة للشرطة، مشيرين إلى أن مجندة بشرطة الحدود (25 عاما) أصيب بجروح خطيرة في بالهجوم.

وأضافت وسائل الإعلام، أن قوات الشرطة الإسرائيلية تستعد لاقتحام مخيم "شعفاط" للبحث عن منفذي الهجوم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم استدعاء القوات الخاصة، وطائرات مُسيرة للبحث عن السيارة التي نفذت عملية إطلاق النار نحو الجنود الإسرائيليين في "شعفاط" بالقدس.

وبالتزامن مع حادث شعفاط، قالت القناة الـ 12 العبرية إن هناك محاولة لتنفيذ عملية "دهس" في حي "الطور" بالقدس، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وكان فلسطينيان قد استشهدا صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال لمدينة "جنين" بشمال الضفة الغربية، بعد ليلة استشهد فيها فتى وطفل خلال مواجهات مع الاحتلال في مُحافظتي "قلقيلة"، و"رام الله"، بشمال غرب ووسط الضفة.