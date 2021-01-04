البنتاغون يؤكد أن حاملة الطائرات الأميركية نيميتز ستبقى في الخليج
آخر تحديث GMT03:04:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

البنتاغون يؤكد أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" ستبقى في الخليج

العرب اليوم -

العرب اليوم - البنتاغون يؤكد أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" ستبقى في الخليج

وزارة الدفاع الأميركيةhttps://www.arabstoday.net/img/2019/12/arabstoday-البتاغون.jpg
واشنطن - العرب اليوم

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس نيميتز ستبقى في مياه الخليج بعد " التهديدات الأخيرة" من الجانب الإيراني وتقوم الحاملة نيميتز بدوريات في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، إلا أن وسائل إعلام أميركية أفادت الأسبوع الماضي بأن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أصدر أوامر بعودة حاملة الطائرات إلى الولايات المتحدة ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هذه الخطوة تأتي في إطار "تخفيف التصعيد" مع طهران لتجنب نشوب صراع مع واشنطن في الأيام الأخيرة المعدودة للرئيس دونالد ترامب في منصبه.

بيد أن ميلر أصدر بيانا عكس ذلك قال فيه: "بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين في الحكومة الأميركية، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة الانتشار الروتينية" وأضاف أن "حاملة الطائرات نيميتز ستبقى الآن في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية. ولا ينبغي لأحد أن يشك في عزيمة الولايات المتحدة الأميركية" وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن بقاء الحاملة إس إس نيميتز في الشرق الأوسط يأتي في إطار الردع الاستراتيجي جاءت تصريحات ميلر في الذكرى السنوية الأولى للغارة الأميركية في بغداد والتي أسفرت عن مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي أبو مهدي المهندس الموالي لإيران.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البنتاغون يؤكد أن حاملة الطائرات الأميركية نيميتز ستبقى في الخليج البنتاغون يؤكد أن حاملة الطائرات الأميركية نيميتز ستبقى في الخليج



أخبار ذات صلة

GMT 21:59 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

الجيش الصومالي يعتقل عناصر من ميليشيا الشباب
العرب اليوم - الجيش الصومالي يعتقل عناصر من ميليشيا الشباب

GMT 21:57 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد يؤدون اليمين الدستورية
العرب اليوم - أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد يؤدون اليمين الدستورية

GMT 21:31 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي لولاية جديدة
العرب اليوم - إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي لولاية جديدة

GMT 20:50 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

مقتل 6 أشخاص في اعتداء "إرهابي" علي حافلة في ريف حماة في سورية
العرب اليوم - مقتل 6 أشخاص في اعتداء "إرهابي" علي حافلة في ريف حماة في سورية

GMT 20:07 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية
العرب اليوم - القوات المسلحة العراقية تعلن أي ضربة بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أحدث إطلالات النجمات العالميات خلال استقبالهم 2021

القاهرة - العرب اليوم

ودّع العالم سنة 2020 التي كانت مليئة بالتحديات وإستقبال العام الجديد مع أمل بأن يكون أفضل، ومع هذا الحدث تجول على أحدث إطلالات النجمات العالميات خلال إستقبالهنّ العام الجديد. استوحي أجمل الأفكار والصيحات من أحدث إطلالات النجمات العالميات. تابعي معنا احدث اطلالات النجمات العالميات خلال استقبالهم العام الجديد 2021: فيما فضّلت بعض النجمات الإحتفال في المنزل ومع العائلة، أحيت نجمات أخريات حفلات بمناسبة نهاية العام. جينيفر لوبيز التي تفاجئنا دائماً بأجمل الإطلالات، بدت ساحرة بجمبسوت فضّي من تصميم دار Balmain مع البليزر من القماش نفسه والذي تميّز بقصة الأكتاف العريضة بشكل لافت للأنظار.ومن احدث اطلالات النجمات العالميات على المسرح نذكر أيضاً Ciara التي إختارت لإطلالتها على المسرح البدلة المزينة بالترتر، أما مايلي سايرس فأطلت بفستان ق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:48 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021

GMT 02:36 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

متحف "الشارقة للتراث" تجربة سياحية مميزة وفعاليات لا تنسى
العرب اليوم - متحف "الشارقة للتراث" تجربة سياحية مميزة وفعاليات لا تنسى

GMT 02:44 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر
العرب اليوم - أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر

GMT 03:04 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

مستشار بايدن يطالب بالتفاوض على البرنامج الصاروخي قبل الاتفاق النووي
العرب اليوم - مستشار بايدن يطالب بالتفاوض على البرنامج الصاروخي قبل الاتفاق النووي

GMT 11:59 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

إصابة مقدم البرامج الشهير لاري كينغ بـ"كورونا" ونقلة إلى المستشفى
العرب اليوم - إصابة مقدم البرامج الشهير لاري كينغ بـ"كورونا" ونقلة إلى المستشفى

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:21 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

أبرز السيارات المستعملة من ماركة "مازدا" تعّرف عليها
العرب اليوم - أبرز السيارات المستعملة من ماركة "مازدا" تعّرف عليها

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 08:44 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

أفضل النصائح للعناية بإطارات السيارة في فصل الشتاء تعرّف عليها
العرب اليوم - أفضل النصائح للعناية بإطارات السيارة في فصل الشتاء تعرّف عليها

GMT 07:02 2020 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

أجمل الجزر السياحية الرائعة التي يمكنك استئجارها
العرب اليوم - أجمل الجزر السياحية الرائعة التي يمكنك استئجارها

GMT 13:37 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

5 طرق لاختيار العطر المثالي
العرب اليوم - 5 طرق لاختيار العطر المثالي

GMT 14:00 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

خلطة من الزيوت للشعر المصبوغ قبل زفافك
العرب اليوم - خلطة من الزيوت للشعر المصبوغ قبل زفافك

GMT 05:24 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا
العرب اليوم - فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا

GMT 12:05 2020 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

الإمارات تمدد تأشيرات السيّاح لمدة شهر إضافي دون أي رسوم
العرب اليوم - الإمارات تمدد تأشيرات السيّاح لمدة شهر إضافي دون أي رسوم

GMT 13:44 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

وصفات للعروسة قبل الفرح بشهر
العرب اليوم - وصفات للعروسة قبل الفرح بشهر

GMT 06:24 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

شركة بولندية تكشف عن نسخة مُعدلة مِن "لاند روفر ديفيندر" بسعر 85 ألف يورو
العرب اليوم - شركة بولندية تكشف عن نسخة مُعدلة مِن "لاند روفر ديفيندر" بسعر 85 ألف يورو

GMT 08:02 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على قدرات السيارة العائلية "فورد إكسبيديشن" وموعد طرحها في الخليج
العرب اليوم - تعرّف على قدرات السيارة العائلية "فورد إكسبيديشن" وموعد طرحها في الخليج

GMT 04:44 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

معلومات ونصائح عليك معرفتها قبل تنظيف السيارة بـ"البخار"
العرب اليوم - معلومات ونصائح عليك معرفتها قبل تنظيف السيارة بـ"البخار"

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 11:37 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

الشعور برعشة في مُحرِّك السيارة أحد أهمّ أعطال "الأيرماس"
العرب اليوم - الشعور برعشة في مُحرِّك السيارة أحد أهمّ أعطال "الأيرماس"

GMT 05:53 2017 الأربعاء ,03 أيار / مايو

أحدث تصاميم واجهات المنازل الحديثة في العراق لعام 2017
العرب اليوم - أحدث تصاميم واجهات المنازل الحديثة في العراق لعام 2017

GMT 02:40 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

كاديلاك الأميركية تُشعل سوق المنافسة بسيارتها الفارهة
العرب اليوم - كاديلاك الأميركية تُشعل سوق المنافسة بسيارتها الفارهة

GMT 10:05 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

تسريحات شعر وأساليب مكياج من سميرة سعيد
العرب اليوم - تسريحات شعر وأساليب مكياج من سميرة سعيد

GMT 05:19 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

ماسك يؤكد أن اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية
العرب اليوم - ماسك يؤكد أن اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية

GMT 03:55 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

"أبل" تُنافس "غوغل" بمحرك بحث جديد و3 مميزات تضمن تميّزها
العرب اليوم - "أبل" تُنافس "غوغل" بمحرك بحث جديد و3 مميزات تضمن تميّزها

GMT 14:10 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة
العرب اليوم - تتيح أمامك بداية العام فرصاً جديدة لشراكة محتملة

GMT 00:51 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

خطوات بسيطة لتجنب غضب رجل برج الحمل والابتعاد عن الملل
العرب اليوم - خطوات بسيطة لتجنب غضب رجل برج الحمل والابتعاد عن الملل

GMT 19:04 2018 السبت ,02 حزيران / يونيو

تعرف من هو الصحابي الذي أبكى الرسول صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - تعرف من هو الصحابي الذي أبكى الرسول صلى الله عليه وسلم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab