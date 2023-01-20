 الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال

ووفقًا لمصادر أمنية فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، كذلك فلسطينيًا من بلدة "بيت أمر" شمال محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

يأتى ذلك إذافة إلى غصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة "يعبد" جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية المحتلة.