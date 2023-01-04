مقتل ضابط من الحرس الثوري الإيراني في هجوم بطهران

أفاد تلفزيون "العالم" الإيراني، بأن أحد أفراد الحرس الثوري لقي حتفه في هجوم بالعاصمة طهران.

وذكرت القناة الرسمية أن القتيل تعرض لإطلاق نار أمام منزله في العاصمة الإيرانية.

وأعلنت وكالة أنباء تسنيم أن الضابط القتيل يدعى "قاسم فتح إللهي"، وهو قائد مقر "ثار الله" التابع لمسجد الإمام السجاد بطهران الكبرى.

وقالت تسنيم إن الضابط قضى بـ 4 رصاصات أطلقت عليه.