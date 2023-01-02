هجوم مسلح داخل سجن يودي بحياة 14 في المكسيك

هاجم مسلّحون سجنًا في مدينة سيوداد خواريز بشمال المكسيك، الأحد، ما أودى بحياة 14 شخصاً وأتاح الفرار لـ 24 سجيناً، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في الولاية.

وقال المصدر، في بيان، إن عدداً غير محدد من المسلحين شاركوا في الهجوم على متن عربات مصفّحة، مشيراً إلى أن بين الضحايا 10 من حراس السجن ورجال الأمن.