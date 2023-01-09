تايوان تعلن اختراق 28 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الاثنين، أن 28 طائرة مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدى الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان إن "28 طائرة صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة الماضية".