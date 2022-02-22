الأمم المتحدة تعلن عن خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن
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الأمم المتحدة تعلن عن خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن

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العرب اليوم - الأمم المتحدة تعلن عن خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن

خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا
واشنطن - العرب اليوم

الأمم المتحدة تعلن عن خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن

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الأمم المتحدة تعلن عن خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن الأمم المتحدة تعلن عن خطر نشوب صراع واسع النطاق في أوكرانيا كبير ويجب منعه بأي ثمن



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