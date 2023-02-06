قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيًا بينهم أسرى مفرج عنهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر خضر عدنان من بلدة عرابة، وعبد اللطيف صابر خليفة من قرية عجة، وخالد وليد غوادرة من قرية بير الباشا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمين علي ثوابتة (22 عاما)، وخالد محمد طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوبا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عصام يوسف مواس (23 عاما)، من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل