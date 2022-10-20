اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأميركي وبحوزته أسلحة
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اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأميركي وبحوزته أسلحة

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العرب اليوم - اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأميركي وبحوزته أسلحة

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واشنطن ـ العرب اليوم

قالت الشرطة الأميركية، ليل الأربعاء الخميس، إن رجلا من ولاية جورجيا كان متوقفا بشكل غير قانوني في محيط مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في واشنطن.

وأضافت الشرطة الأميركية أن رجلا قال إنه يريد تسليم وثائق إلى المحكمة العليا المجاورة لمبنى الكابيتول، تم اعتقاله الأربعاء بعد العثور على 3 أسلحة نارية في شاحنته، وفق وكالة "رويترز".

وقالت شرطة الكونغرس في بيان إن توني باين (80 عاما) من تانيل هيل بولاية جورجيا اعتقل بتهمة إحضار أسلحة إلى الكابيتول.

وأوقفت الشرطة اثنين من الركاب في الشاحنة، لكن لم يتم احتجازهما.

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اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأميركي وبحوزته أسلحة اعتقال رجل في محيط مبنى الكونغرس الأميركي وبحوزته أسلحة



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