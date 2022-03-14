بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ضد أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ضد أوكرانيا، وذلك بسبب استمرار العلمليات العسكرية.وأكدا البيت الأبيض مواصلة بايدن وماكرون دعم حكومة أوكرانيا وشعبها، وفقا للعربية نت .وعلى جانب آخر، أكد المفاوض وأحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ميخايلو بودولياك أن جولة مفاوضات جديدة عبر الفيديو ستجري الإثنين بين روسيا وأوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأمر نفسه.ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، عقدت ثلاث جولات تفاوضية في بيلاروس، ركزت خصوصا على إقامة ممرات إنسانية للمدنيين.