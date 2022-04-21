العاهل الأردني يستقبل اللجنة الوزارية العربية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في الأقصى

استقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، بعمان وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩ ونظراءه أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية فى القدس. أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وكانت اللجنة الوزارية العربية قد عقدت اجتماعها الطارئ في وقت سابق اليوم بعمان حيث تم بحث سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات ووقف العنف واستعادة التهدئة الشاملة.