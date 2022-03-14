عبّر المدير العام للهيئة الفرنسية للسلامة النووية الذي يرأس أيضا شبكة هيئات السلامة النووية في غرب أوروبا (وينرا)، الاثنين، عن القلق من "إضعاف" الأمان النووي في أوكرانيا التي تشهد حربا.وقال أوليفييه غوبتا في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية، "يبدو لي أن السؤال الأول هو إضعاف السلامة (النووية)، سواء بسبب الانقطاعات في التغذية الكهربائية أو بسبب الصعوبات التي تواجهها الأطقم في أداء مهمتها".