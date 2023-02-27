وسائل إعلام أوكرانية تؤكد إسقاط 3 مسيرات فى سماء كييف

قيادة عمليات شمال أوكرانيا، إنه تم إسقاط 3 طائرات انتحارية مسيرة روسية فى سماء العاصمة كييف. وكانت قد أفادت وسائل إعلامية، أن صفارات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف بعد سماع أصوات انفجارات فى أجواء المدينة والسلطات تدعو المواطنين للنزول إلى الملاجئ.