اعتقال رجل هدد بإحراق مبنى برلماني في كوريا الجنوبية

قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنه تم القبض على رجل في الخمسينيات من عمره بتهمة التهديد بإحراق مبنى برلماني.

وتردد أن المشتبه به ويدعى كيم /57 عاما/ اتصل بالخط الساخن للطوارئ التابع للشرطة وهدد بإضرام النار في مبنى الجمعية الوطنية الواقع في منطقة يويدو في سول، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الشرطة.

وبعد تعقب موقع المشتبه به، عثرت الشرطة على سيارته متوقفة على بعد حوالي 700 متر من مجمع الجمعية الوطنية حوالي الساعة 2315 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.