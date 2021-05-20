أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الخميس 20 مايو أيار 2021
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أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الخميس 20 مايو / أيار 2021

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العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الخميس 20 مايو / أيار 2021

عاجل
غزه - العرب اليوم

- وزارة الصحة في #غزة تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة راح ضحيتها الأم الحامل وجنينها وابنتها وزوجها من ذوي الإعاقة في دير البلح

• 227 شهيدا من بينهم 64 طفلا و 38 امرأة و 17 مسنا و 1630 جريحا منذ بدء #العدوان_الإسرائيلي على القطاع

• نطالب الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الطبية

• نحذر من خطورة استهداف منظومة الكهرباء ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الطواقم الطبية والصحية

• أطلقنا نداء استغاثة عاجل لتوفير أكثر من 46 مليون دولار لتلبية احتياجات القطاع الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية

• الاحتلال تعمد استهداف 24 مركزا ومؤسسة صحية حتى الآن

- جندي إسرائيلي يطلق رصاصة على رأس شاب من المسافة صفر في الشيخ

- مستوطنون يعتدون بشكلٍ وحشي على رجل دين مسيحي من بطريركية الأرمن الأرثذوكسية أثناء خروجه من كنيسة القيامة بالقدس.
الجزيرة مباشر:

- 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على #غزة اليوم لترتفع حصيلة الشهداء إلى 231

- شاحنة مصرية وأخرى مغربية تحمل مواد تموينية ومستلزمات طبية تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري

- أكسيوس: "إسرائيل متخوفة من اندلاع انتفاضة ثالثة مع امتداد العنف في غزة إلى الضفة الغربية".

- سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة باتجاه المدن المحتلة

- صحيفة "هآرتس" العبرية تؤكد أن "الحكومة الإسرائيلية  خيبت آمال سكان مستوطنات غلاف غزة وها هم ينزحون بأعداد كبيرة وبشكل طوعي".

قال ألموغ بن زكري-هأرتس، في الأيام الأخيرة هرب الآلاف من سكان مستوطنات غلاف غزة بعدما قاموا بتعبئة الأشياء الثمينة والممتلكات، تاركين منازلهم إلى أجل غير مسمى بسبب التوتر الأمني مع غزة خوفا من نيران الصواريخ- حسب البيانات هرب حوالي ثلث سكان مستوطنات شاعر هنيغف "550 عائلة" وحوالي نصف سكان مستوطنات إشكول - وحوالي ثلث سكان كيبوتس ناحال عوز وغيرهم الكثير معبّرين عن غضبهم الشديد بسبب فشل الخطة الحكومية لإخلائهم وتخلي الحكومة عن التزامها بحمايتهم أو توفير أماكن مؤقتة لإيوائهم.

- سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية باتجاه #القدس المحتلة

- شرطة الإحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز باتجاه الشبان المحتجين عند مدخل مدينة #أم_الفحم

- حريق قرب مستوطنة بسغات زئيف بـ #القدس المحتلة بعد إلقاء مجهولين زجاجات حارقة في المكان

- انباء عن انفجار يهز شمال فلسطين المحتلة بالقرب من الأراضي اللبنانية، وأنباء تتحدث عن هجوم صاروخي من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات الكيان الصهيوني

- سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية  كثيفة وثقيلة على تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت

- وسائل إعلام إسرائيلية تعلن عن إصابة شاب بجروح بالغة في حادث طعن في منطقة حولون جنوب شرقي تل أبيب

- كتائب أبوعلي مصطفى تعلن عن استهداف تجمع لآليات الاحتلال شرق منطقة جحر الديك بالصواريخ

#غزة

- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها منزل بمنطقة الشابورة بـ #رفح في قطاع #غزة

- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على أراض زراعية وسط قطاع #غزة ومنطقة قيزان النجار غربي خانيونس

- لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تنعي الشهيد محمد كيوان الذي قتلته قوات الاحتلال اليوم وتدعو لإضراب شامل في أم الفحم غدا الخميس

- كتائب القسام تعلن قصف قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية

- #كتائب_القسام تعلن قصف قاعدة "تل نوف" الجوية برشقة صاروخية

#غزة

- إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي تعلن عن سقوط صاروخ في بئر السبع و 3   صواريخ في مناطق مفتوحة ولا إصابات

- زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذائفها تجاه سواحل #غزة و #خانيونس

- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط معسكر #جباليا وتستهدف منزل بحي الشيخ رضوان غربي مدينة #غزة

- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على شمال قطاع #غزة

- إصابة 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في #جباليا شمالي قطاع #غزة

- زوارق الاحتلال الإسرائيلي تطلق عدة قذائف تجاه سواحل #غزة

- طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أرضا زراعية شمال غرب مدينة غزة

- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدينة #نابلس بـ #الضفة_الغربية تشمل الأسيرين المحررين #علاء_حميدان و #مهند_طبنجة
عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جديدة على شمال قطاع #غزة
- " سيف القدس" دراغمة

المواطن وليد دراغمة ، من مدينة طوباس،  رُزق بمولود ذكر اسماه " سيف القدس "  تيمناً بالمعركة التي تخوضها المـ ـ ـقا.ومة من أجل القدس.

- طائرات الاستطلاع الحربية تقصف منزلا لعائلة الولايدة في تل الزعتر بمعسكر جباليا شمال القطاع

- مصادر عائلية قالت أن قوات الاحتلال إعتقلت المرشح على قائمة "القدس موعدنا" الأسير المحرر يوسف قزاز عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا جنوب الخليل  130 عضوا بالكونغرس في رسالة لبايدن: نحث إدارتكم على تسهيل وقف فوري للعنف واتخاذ إجراءات صارمة لإنهائه. وقال الموقعون: " إذا لم تتخذ واشنطن موقفا على الفور فإن المزيد من الأرواح ستزهق والبديل هو مأساة إنسانية ذات أبعاد لا يمكن تصورها"

- عدة إصابات تصل مشفى ناصر الطبي جراء الغارة الاسرائيلية الأخيرة على منطقة السطر في خانيونس. إرتقاء شهيدة وإصابة 8 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزل بشكل مباشر يعود لعائلة الخوالدة في السطر الغربي بخانيونس.

- الاحتلال الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء حملة اعتقالات واسعة في الخليل ونابلس ومدن أخرى

- اصابة مستوطنين إثنين في بئر السبع بعد اطلاق رشقة صاروخية للمقاومة

- استهداف شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة بعدة صواريخ وتدمير أجزاء كبيرة منه

- بوارج الإحتلال الحربية تواصل قصفها لشواطئ غرب مدينة غزة

- قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة #نابلس شملت الاسير المحرر أحمد عواد والمحرر مهند طبنجة والمهندس يزن جبر، كما داهمت منزل الناطق باسم قائمة القدس موعدنا، علاء حميدان.

 

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أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الخميس 20 مايو أيار 2021 أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الخميس 20 مايو أيار 2021



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