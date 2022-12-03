إحراق منزل نائب أردني في عجلون

أقدم شخص على إحراق منزل أحد النواب الأردنيين في مدينة كفرنجة بمحافظة عجلون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية. ونقل عن مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص قام بحرق منزل نائب في محافظة عجلون، دون أن تحدد هوية النائب. وأضافت أن المدعي العام قرر توقيفه 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.