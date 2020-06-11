شفاء 37 مليون من كورونا حول العالم
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شفاء 3.7 مليون من كورونا حول العالم

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العرب اليوم - شفاء 3.7 مليون من كورونا حول العالم

فيروس كورونا
لندن - العرب اليوم

توفي 416 ألفاً و598 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الأربعاء، استناداً إلى مصادر رسمية.
وجرى تسجيل 7 ملايين و404 آلاف و87 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 3 ملايين و714 ألفاً و194 مصاباً، حتى الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض "العين الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

فرنسا

سجلت فرنسا 23 حالة وفاة فقط بمرض "كوفيد- 19"، الأربعاء، مقابل زيادة يومية بمعدل 53 حالة في المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين ليرتفع الإجمالي إلى 29 ألفاً و319 حالة، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية سجلت، الثلاثاء، 87 حالة وفاة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا.

لكن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 545 ليصل الإجمالي إلى 155 ألفاً و136 إصابة بعد أن ظل هذا الرقم تحت حاجز 500 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إنَّ مليوناً و973 ألفاً و797 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا بزيادة 17 ألفاً و376 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 950 ليصل الإجمالي إلى 122 ألفاً و133 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد- 19" حتى الساعة 4 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 9 يونيو/حزيران مقارنة بالتقرير الصادر، الثلاثاء.

إيطاليا

ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن حالات الوفاة بسبب مرض "كوفيد- 19" في البلاد زادت 71 حالة، الأربعاء، مقابل 79 في اليوم السابق، في حين تراجعت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة إلى 202 من 283 يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي حالات الوفاة بفعل المرض منذ ظهوره في إيطاليا في 21 فبراير/شباط بلغ 34 ألفاً و114 ‬حالة، مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 235 ألفاً و763 حالة وهي سابع أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.

بريطانيا

ارتفع عدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا 245 حالة ليصل الإجمالي إلى 41 ألفاً و128 حالة وفاة حتى الساعة 4 مساءً بتوقيت جرينتش، وفقاً لبيانات حكومية صادرة، الأربعاء.

سوريا

أما عربياً فقد أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 68.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا بلغ 152 إصابة شفيت منها 68 وتوفيت 6 حالات.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في 7 يونيو/حزيران بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا- الأردن؛ وذلك منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأربعاء، تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة بالفيروس صعوداً من 1385 حالة يوم الثلاثاء إضافة إلى 36 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 38 ألفاً و284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تمَّ شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1342 حالة وفاة.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

الإمارات

أعلنت الإمارات، الأربعاء، عن إجراء أكثر من 47 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 603 إصابات جديدة.

وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن وصول حالات الشفاء إلى 24,017 وذلك بعد شفاء 1277 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، وأشارت إلى حالة وفاة واحدة بين المصابين بالفيروس.

الجزائر

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، الأربعاء، 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 15 إصابة عن الثلاثاء، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 10484 منتشرة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض حالة واحدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 732.

وأشار فورار إلى تعافي 123 حالة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 7074، ويتواجد 33 مريضا في العناية المركزية.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الاصابات في المملكة ارتفع إلى 863 إصابة.

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شفاء 37 مليون من كورونا حول العالم شفاء 37 مليون من كورونا حول العالم



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