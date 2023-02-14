إصابة 35 فلسطينيناً خلال اعتداءات لقوات الاحتلال على مخيم شعفاط

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 35 إصابة، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، أثناء اقتحامها لمخيم شعفاط.