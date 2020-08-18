نجاة طائرة ترامب من الاصطدام فوق واشنطن

كادت طائرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن تصطدم بطائرة مسيرة، عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن ليلة الأحد، بحسب ما أفاد العديد من الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الرئاسة.