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نجاة طائرة ترامب من الاصطدام فوق واشنطن

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العرب اليوم - نجاة طائرة ترامب من الاصطدام فوق واشنطن

نجاة طائرة ترامب من الاصطدام
واشنطن - العرب اليوم

كادت طائرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن تصطدم بطائرة مسيرة، عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن ليلة الأحد، بحسب ما أفاد العديد من الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الرئاسة.

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نجاة طائرة ترامب من الاصطدام فوق واشنطن نجاة طائرة ترامب من الاصطدام فوق واشنطن



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